شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباميانج» لا يزال على رادار إنتر وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال النجم الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال الإنجليزي، على قائمة المطلوبين في ناديي إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني في ظل بحث الناديين عن تدعيم خط هجومهما للموسم القادم.

وحسب «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن اللاعب لم يوقع بعد على عقد جديد مع ناديه اللندني ما يفتح أمامه باب الرحيل عن العاصمة الإنجليزية مجانًا بنهاية الموسم القادم.

وأشارت الشبكة الرياضية إلى أن اللاعب يبقى أحد خيارات نادي برشلونة في حال فشل في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان.

في المقابل، قد يتجه إنتر ميلان، بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، للتعاقد مع «أوباميانج» في حال رحل «مارتينيز» عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.