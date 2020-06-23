شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون: الأولوية في بيع طاهر محمد طاهر لمن يقدر قيمة اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عصو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الأولوية في بيع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، ستكون لمن يقدر قيمة اللاعب خاصة وأن المقاولون كان يعده لخلافة محمد صلاح في مشواره الاحترافي ، وأضاف عادل في تصريحات لـ الخليج 365: هناك اهتمام من جانب أكثر من نادي داخل وخارج مصر بخدمات طاهر، وهناك اهتمام من جانب بيراميدز.

واستطرد عضو مجلس المقاولون: الأولوية في بيع طاهر ستكون للإحتراف الخارجي، ثم لمن يقدر اللاعب وفقاً للقيمة التي حددناها وهي 40 مليون جنية.

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وكان المشرف على فريق المقاولون قد أكد في تصريحات سابقة أن هناك عرض جديد لطاهر من أحد الأندية البرازيلية للحصول على خدمات اللاعب، مضيفاً أن المقاولون بدأ التفاوض مع الأهلي على سعر 65 مليون جنية قبل أن يتراجع إلى 40 مليون.

من جانبه، كشف طاهر محمد طاهر، عن كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن مسئولى القلعة الحمراء بدأوا تلك المفاوضات منذ ثلاث سنوات إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف طاهر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، الأهلى يفاوضنى منذ ثلاث سنوات الأمر ليس جديدًا، ونادى المقاولون وافق على رغبتى للانتقال للأهلى على سبيل الإعارة، وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادى .

وأكد طاهر أن المقاولون لم يقف عائقاً فى تحقيق طموحه، مقدرا فى الوقت نفسه الدور الذى قام به مسئولو النادى تجاهه، خاصة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وجميع زملائي، وهدفنا كان واضحاً منذ بداية الموسم الجارى لاستعادة مكانة المقاولون فى الدورى العام، والمركز الذى يليق بالنادي.