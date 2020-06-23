شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر عقد محاضرات ما قبل المباريات في ملعب التتش بدل غرفة الملابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررالجهاز الفني للأهلي عقد المحاضرات التى تسبق التدريبات خلال الفترة المقبلة بملعب التتش حيث سيتم تخصيص مكان لعقد هذه المحاضرات سواء كانت نظرية أو بالفيديو بدلاً من عقدها في غرفة خلع الملابس كما كان يحدث من قبل ويأتي قرار الجهاز الفني للحد من التزاحم في مكان مغلق للحد من إنتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي لأكثر من 100 يوم.

ويبدأ الاهلي التدريبات غداً الأربعاء وسيقودها ديفيد سيزار المدرب العام للفريق لحين عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من بلاده حيث يقضي أجازة هناك تستغرق عدة أيام

وإستقر الجهاز الفني على إستبدال مواعيد التدريبات بين المجموعتين ، وشدد الجهاز على ضرورة إتباع تعليمات والإرشادات الطبية خلال الفترة المقبلة .

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فيما قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي إنتهى من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، موضحاً أن مران الغد سيتم تقسيم اللاعبين فيه إلى مجموعتين، حيث تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

وقام الجهاز الإداري بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي ، وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

وحرص عبد الحفيظ على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتم تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين والتأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التي سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.