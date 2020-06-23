شكرا لقرائتكم خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من فيرس كورونا .. ويشكر جميع من ساندوه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق شفاء زوجته من فيروس كورونا بعد إصابتها وإبنته خلال الأيام الماضية بالفيروس وقال الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"الحمد لله رب العالمين..زوجتي وبنتي زينة سلبية المسحة وغدا نتيجة مسحة مروان وأنا إن شاء الله.. وبشكر كل الناس اللي دعولي من كل قلبي وأتمني الشفاء لكل مريض والحمد والشكر لله رب العالمين".

4ba89b1a-fe73-4620-ac5d-ca1955f8f830 Advertisements ونشر الغندور منذ أيام تدوينة له كتب فيها: ان شاء الله قريبا اكون معاكم بحب و احترام و تقدير للجميع نختلف في الانتماء و الآراء و لكن يبقي الاحترام هو السائد بيننا و سنسعي جميعًا لتقليل نسبة التعصب الاعمي و الشتايم المتبادلة بين الجماهير و مع احتفاظ كل فريق ان يناقش قضاياه و يدافع عنها دون الإساءة للغير و اتمني من جميع المسئولين في المنظومة الرياضية ان يكون العدل و العدالة و تطبيق اللوائح علي الجميع هي شعارنا جميعًا حتي يتم إلغاء كلمة الاقوي ينتصر و يصبح الحق هو المنتصر و اشكركم من كل قلبي علي الدعم و المساندة الإنسانية التي تدل علي النية الطيبة

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