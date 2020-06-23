شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة: لم نتلق اعتراضا من الأندية على عودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة أن الاتحاد لم يتلق أى اعتراضات من الأندية أعضاء الجمعية العمومية على استئناف النشاط الرياضى، أو من الأندية التى تخوض منافسات بطولة الدورى.

وقال عبد المطلب، فى تصريحات خاصة، إن اتحاد كرة السلة سيستأنف النشاط منتصف أغسطس، وفقا لتعليمات وزارة الرياضة ومجلس الوزراء، مع الالتزام بالتعليمات الاحترازية، التى تم إعلانها من المسئولين، والتى يتضمنها كود عودة النشاط بالاتحادات الرياضية.

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وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن بطولة الدورى يتبقى فيها عدد قليل من المباريات لحسم البطل، حيث صعد الاتحاد السكندرى للنهائى، على أن يلتقى مع الفائز من الأهلى والجزيرة فى منافساتBEST OF 5 .

بالإضافة إلى توجيه لجنة المسابقات لوضع التصور العام لجدول المباريات المتبقية من مسابقات الدوري والكأس، وسنبدأ في فتح خطوط اتصال مع الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات الدولة المصرية.

كان أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة قد أعلن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجارى حتى أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.