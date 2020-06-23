شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الفتوح يتخلف عن إجراء المسحة الأولى للكشف عن كورونا بسموحة.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى لاعبو سموحة والجهاز الفنى والمعاون والإدارى المسحة الأولى لهم للكشف عن كورونا أمس بمقر النادى بمنطقة سموحة بالإسكندرية باستثناء أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الفريق المعار من الزمالك حتى نهاية الموسم الجارى.

وأكد مصدر مسئول بسموحة أن أحمد أبو الفتوح استأذن الجهاز الفنى والطبى بعدم الحضور فى الموعد مع زملائه بعدما شعر ببعض التعب مفضلا الراحة فى المنزل أكبر فترة ممكنة على أن يقوم بعمل المسحة عند نزوله للنادى وهو ما تفهمه الجهاز الطبى ووافقوا على منح اللاعب الراحة المطلوبة.

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وفى سياق آخر دخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع محمود عزت مدافع سموحة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم دفاعات الدراويش بلاعب سوبر فى ظل النقص العددى الذى يشهده مركز قلب الدفاع بالإسماعيلى.

وخرج محمود عزت من حسابات الأجهزة الفنية لسموحة خلال الموسم الحالى سواء حسام حسن المدير الفنى السابق للموج الأزرق أو حمادة صدقى المدير الفنى الحالى للفريق، بسبب كثرة الإصابات التى ضربت اللاعب وأبعدته عن التشكيلة الأساسية بالرغم من أنه كان قريبا من الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى فى أكثر من مناسبة بسبب تألقه مع النادى السكندرى.

ويمتلك محمود عزت عددا من العروض المحلية بجانب عرض الإسماعيلى يفاضل فيما بينهم على أن يحسم امره بنهاية الموسم الحالى بعد معرفة الموقف النهائى والاخير لحمادة صدقى المدير الفنى للفريق الأزرق.