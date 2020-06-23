هل يتراجع اتحاد اليد عن إلغاء الدورى بعد بيان وزارة الرياضة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يتراجع اتحاد كرة اليد عن قرار إلغاء دورى المحترفين بعد البيان الذى خرج من وزارة الرياضة يؤكد استئناف جميع المسابقات؟ وأنه لا إلغاء لأى مسابقة فى أى لعبة ما يجعل مجلس اتحاد اليد برئاسة هشام نصر مضطرا لإعادة النظر فى قرار الإلغاء والذى جاء بموافقة 17 ناديا حسب ما صرح به عبده عبد الوهاب عضو المجلس في الوقت الذى رفض فيه النادى الأهلى هذا القرار.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أصدر بيانا عقب اجتماعه اليوم مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة المعنية بمتابعة تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى وقال فيه إنه فى ضوء القرارات التى صدرت اليوم عن اجتماع لجنة الأزمات بمجلس الوزراء والتى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه جارى حالياً التنسيق والمتابعة مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستئناف كل المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية، وأنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أى مسابقات أو منافسات رياضية .

وشدد وزير الرياضة على أنه سيتم استئناف جميع المنافسات في جميع الاتحادات بما في ذلك كرة القدم طبقاً لقرارات لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بالوزارة واللجان التنفيذية بمديريات الشباب والرياضية ستتابع على مدار 24 ساعة لرصد أية مخالفات تتعلق بتطبيق الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة باستئناف النشاط مشيراً إلى ضرورة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة أية هيئة أو جهة تخالف الضوابط الاحترازية والخطة الموضوعة بشأن استئناف النشاط وفقاً للتوقيتات المحددة والموضوعة بخطة الوزارة والمنبثقة عن قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

و يعد اتحاد اليد برئاسة هشام نصر من أول الاتحادات التى أعلنت إلغاء مسابقات هذا الموسم وأولها دورى عمومى السيدات و الناشئين عدا الخاصة بالحافز الرياضى و بعدها المحترفين بموافقة الأندية التى حضرت إجتماع أمس بالأغلبية عدا الأهلى فقط و عدم حضور 4 ممثلين ، حيث أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة على قرار الألغاء بناءا على إستطلاع رأى الأندية و بداية موسم جديد فى أغسطس ، فهل يتراجع إتحاد اليد عن قرار إلغاء المسابقات بعد بيان الوزارة ؟ .

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كما كشف خالد فتحى رئيس لجنة التسويق بالاتحاد المصرى لكرة اليد، الأسباب التى استند عليها الاتحاد فى قرار إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020، مؤكدًا أن هناك أربعة أسباب أدت لهذا القرار، وأولها أن المدير الفنى الأسبانى لمنتخب مصر لكرة اليد إقترح فكرة الإلغاء لعدم الإضرار بالمنتخب، وتعرض اللاعبين لإصابات عضلية خطيرة قبل كأس العالم 2021.

أضاف خالد فتحى فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن السبب الثانى يتمثل فى سوق الانتقالات، وصعوبة إتمامه فى ظل استكمال مسابقة الموسم الحالى، خاصة وأن باب الانتقالات سيتم فتحه فى 21 يوليو وحتى يوم 24 من الشهر نفسه ويبدأ الموسم في منتصف أغسطس.

وعن السبب الثالث قال رئيس لجنة التسويق بالاتحاد المصرى لكرة اليد، أن جميع الأندية طالبت بإلغاء المسابقة باستثناء نادى واحد فقط طالب بعدم الإلغاء، لافتًا إلى أن السبب الرابع يعود إلى منح الأندية فرصة لإجراء المسحات الطبية للاعبيها.