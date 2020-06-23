شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يطالب الأندية بموافقات اللاعبين وأولياء الأمور بشأن عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى عن مطالبة الأندية بإرسال موافقات اللاعبين وأولياء الأمور بشأن عودة النشاط خلال المرحلة المقبلة، كإجراء من ضمن إجراءات الحماية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من أحد الأكواد الخاصة بعودة النشاط.

وقال رئيس اتحاد الهوكى، فى تصريح لـ الخليج 365، إن الحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية خطة الاتحاد الأولى بشأن عودة النشاط.

كشف شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى، مسبقا عن جاهزية الاتحاد لعودة النشاط، مشيرًا إلى أنه تم وضع تصور بتحديد يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف المنافسات.

Advertisements

وقال شريف كمال إن مجلس الاتحاد وضع تصورات مسبقًا لاسئناف النشاط وعودة اللاعبين للتدريبات منذ فترة طويلة تحسبًا لصدور أى قرار بعودة النشاط فى أى لحظة .

وأكد رئيس اتحاد الهوكى اللجوء إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لحل أزمة الحافز الرياضى للاعبين فى ظل عدم استكمال 5 منافسات لمراحل سنية مختلفة تتعلق بالحافز الرياضى، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وضع تصوراً لإنهاء المسابقات فى حال عودة النشاط خلال المرحلة المقبلة .

وكان رئيس اتحاد الهوكى قد كشف مسبقا عن الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للدولة وتعليق النشاط على صعيد جميع المراحل السنية لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة كما قرر اتحاد الهوكى، برئاسة شريف كمال، عمل موظفى الاتحاد 3 أيام فى الأسبوع هى "السبت والاثنين والأربعاء"، وذلك حتى منتصف يونيو لحين اتضاح رؤية عودة النشاط من عدمه بسبب فيروس كورونا .