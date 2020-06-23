الامارات | إصابة 4 من لاعبي تولوز الفرنسي بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 من لاعبي تولوز الفرنسي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم اليوم أن أربعة من اللاعبين المحترفين بالفريق جاءت نتائج فحوصهم إيجابية لفيروس كورونا. وجاءت النتائج الإيجابية بعد أن خضع اللاعبون المحترفون والجهازان الفني والإداري للفحوص مساء الاثنين الماضي قبل استئناف التدريبات.

ودخل اللاعبون الأربعة في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، فيما سيخضع بقية اللاعبون والجهاز الفني لراحة لمدة ستة أيام، وفقا لما قاله طبيب النادي باتريك فلامانت في بيان.

ومن المقرر هبوط تولوز لدوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل بعدما جاء في المركز الأخير في الترتيب الذي قامت رابطة الدوري بحسابه عندما تم إلغاء موسم 2019 / 2020 مبكرا، بسبب وباء فيروس كورونا.

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