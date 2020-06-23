الامارات | رسمياً.. تحديد موعد انطلاق الدوري المغربي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تحديد موعد انطلاق الدوري المغربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اتحاد كرة القدم المغربي، فوزي لقجع اليوم عن تفاصيل استئناف النشاط الكروي في المغرب خلال الفترة المقبلة، بعد أن توقف منذ منتصف مارس الماضي، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال لقجع خلال تصريحات صحافية نقلتها مختلف وسائل الإعلام المغربية اليوم أن بطولة الدوري ستستأنف يوم 25 يوليو المقبل، على أن يكون الختام في 13 سبتمبر. في المقابل سينطلق الموسم المقبل في 15 نوفمبر، ويفتح باب الانتقالات الصيفية متأخرا في سبتمبر.

وكشف لقجع عن أن الاتحاد المغربي اتخذ كل التدابير الصحية اللازمة بعد استشارة وزارة الصحة المغربية، ووزارة الداخلية، حيث سيخضع جميع اللاعبين وافراد الجهازين الفني والاداري لفحوص فيروس كورونا، قبل انطلاق التدريبات الخميس المقبل، على أن تأخذ 3 عينات عشوائية من كل فريق بعد كل ثلاثة أيام حتى بدء انطلاق منافسات البطولة.

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وتنطلق تدريبات الاندية المغربي بعد غد، حيث فرض إشراك مبدئيا 10 لاعبين فقط، خلال الأيام العشرة الأولى. يذكر أن الوداد يتصدر مسابقة الدوري المغربي بـ36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الفتح الرباطي الثاني، وبعد مرور 20 أسبوعا، حيث هناك العديد من المباريات المؤجلة، وخاصة لفريقي الوداد والرجاء.

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