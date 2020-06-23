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الامارات | حسن إسماعيل عضوا بلجنة مسابقات الاتحاد العربي لأكاديميات الكرة

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حسن إسماعيل عضوا بلجنة مسابقات الاتحاد العربي لأكاديميات الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت لجنة المسابقات في الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم، المحاضر الفني الدولي المعتمد بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق حسن إسماعيل، عضوا في اللجنة، وذلك ضمن الخطط الجديد لعمل اللجنة في المرحلة القادمة، علما أن حسن إسماعيل يتمتع بخبرات فنية كبيرة اكتسبها خلال مشواره الطويل في المجال الرياضي سواء كان محاضرا أو مدربا لحراس المرمى. 

وعبر حسن إسماعيل في حديث لـ “"الإمارات اليوم" عن سعادته بهذا الاختيار، متمنيا أن يشكل وجوده إضافة جديدة للجنة الاتحاد العربي، في عملها الجديد خلال المرحلة المقبلة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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