الامارات | نجم مصري صاعد يسير على طريق صلاح.. وناديه الألماني يمدد عقده لفترة طويلة

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مصري صاعد يسير على طريق صلاح.. وناديه الألماني يمدد عقده لفترة طويلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم اليوم تمديد عقده مع المهاجم المصري الصاعد عمر مرموش، حتى نهاية يونيو 2023. وكان مرموش (21 عاما) شارك في الدوري الألماني لأول مرة في الجولة الثامنة والعشرين من الموسم أمام ليفركوزن، والتي انتهت بفوز فولفسبورغ بأربعة أهداف مقابل هدف، ليشارك بعد ذلك في ثلاث مباريات أخرى.

وباتت المقارنات تجرى بين مرموش، والنجم المصري وهداف فريق ليفربول، محمد صلاح، خاصة وأن مرموش صاحب مهارة كبيرة، وبإمكانه السير على خطى صلاح والتألق في الملاعب الأوروبية، حيث كانت انطلاقة صلاح من الدوري السويسري سابقا. وكان مرموش انتقل في عام 2017 من نادي وادي دجلة المصري إلى فولفسبورغ، وكان يلعب في البداية في الفريق الرديف.

من جانبه، قال المدير الرياضي لفولفسبورغ مارسيل شيفر في يان صحافي إن "عمر حقق تطورا رائعا في العام الماضي، وقد فرض نفسه من خلال الأداء الجيد ليصبح ضمن فريق تحت 23، ثم أخذ خطواته الأولى في البوندسليغا، والمهم الآن هو جعله يعتاد مستوى الدوري خطوة خطوة".

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