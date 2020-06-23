شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي نوفاك ديوكوفيتش يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا في التنس، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن نتيجة خضوعه لفحص «كوفيد- 19» جاءت إيجابية.
وسبق أن أصيب أيضًا الكرواتي بورنا تشوريتش، والبلغاري جريجور ديميتروف، وفيكتور ترويتشكي، بفيروس كورونا، بعد المشاركة في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية خلال الأيام الماضية.
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