شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي نوفاك ديوكوفيتش يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا في التنس، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن نتيجة خضوعه لفحص «كوفيد- 19» جاءت إيجابية.

وسبق أن أصيب أيضًا الكرواتي بورنا تشوريتش، والبلغاري جريجور ديميتروف، وفيكتور ترويتشكي، بفيروس كورونا، بعد المشاركة في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية خلال الأيام الماضية.