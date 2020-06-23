شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: ملتزمون ببدء المنافسات بداية من أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة هشام نصر، اليوم الثلاثاء، بيانًا أكد خلاله الالتزام ببدء المنافسات بداية من شهر أغسطس المقبل.
وقال الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «في ضوء الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية، بشأن مناقشة كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المتعلقة باستئناف نشاط كرة اليد، فقد تقرر خلال الاجتماع الالتزام بالخطة الخاصة بعودة التدريبات، والموضوعة للأندية والاتحادات، بداية من شهر يوليو، طبقًا للكود المعتمد من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية».
وأضاف: «وفي ضوء قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومراعاة للاستعدادت الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم في نسختها الـ27، وكذلك الالتزام ببدء المافسات بداية من شهر أغسطس المقبل».
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