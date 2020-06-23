شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يناقش العديد من الملفات الهامة في اجتماع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي الرياضية، وكذلك خطة الاستعداد للمرحلة القادمة، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء، التي صدرت اليوم، وجاء من بينها فتح الأندية، والتأكيد على استكمال جميع المنافسات في كل المسابقات الرياضية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يأتي على مائدة المجلس أيضًا، مناقشة التقرير المقدم من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، بشأن فروع النادي الثلاثة، وتعقيمها والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم التجهيز لها، لضمان سلامة كل الأفراد.

كما يستعرض المجلس نتيجة الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي، مع قطاع النشاط الرياضي، بهدف الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند استئناف التدريبات خلال الأيام القليلة القادمة.