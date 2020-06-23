شكرا لقرائتكم خبر عن فولفسبورج يمدد تعاقد المصري عمر مرموش حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن نادي فولفسبورج الألماني تمديد تعاقده مع المصري عمر مرموش لمدة 3 سنوات جديدة، ليستمر في صفوف الفريق حتى 2023.
وقال مارسيل شيفر، المدير الرياضي للنادي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي: «على مدار العام الماضي، حقق عمر قفزات كبيرة مع أداء جيد في فريق تحت 23 سنة، مما قاده للعب في الدوري الألماني مع الفريق الأول».
وأضاف: «يحتاج الآن إلى التعود على اللعب تدريجياً بالدوري الألماني، حتى يتمكن من الانتقال إلى الخطوة التالية. يسعدنا أنه سيواصل تطوير مسيرته المهنية معنا، لأنه يسير ضمن الخطة التي وضعناها لإعطاء مواهبنا الصغيرة الفرصة للعب في الفريق الأول».
من جانبه قال «مرموش»: «أول ظهور لي في البوندزليجا حلمًا أصبح حقيقة بالنسبة لي. أنا سعيد وممتن للغاية للفرصة التي أتيحت لي، والثقة التي تظهرها إدارة فولفسبورج. سأفعل كل ما بوسعي لتأكيد ثقتهم، ولإظهار المزيد في مباريات البوندزليجا هنا في فولفسبورج، ولمساعدة الفريق في النجاح».
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