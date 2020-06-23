الريال يحصل على ساعات راحة أكثر من برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

أظهر ريال مدريد انزعاجه من الاضطرار للعب ضد أتلتيك بلباو في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت إسبانيا، 5 يوليو(تموز)، بعد 62 ساعة بعد إنهاء مباراتهم ضد خيتافي الخميس 2 يوليو (10:00 مساءً)، وفقاً لما أبرزته صحيفة موندو ديبورتيفو. في النادي الأبيض، بالإضافة إلى ذلك، ليسوا سعداء بقرار الدوري الإسباني بسبب اضطرارهم إلى لعب العديد من المباريات في الساعة العاشرة ليلاً، وهو شريط يكون فيه برشلونة أيضاً مشتركاً كما هو الفريق الآخر الذي لديه المزيد من جمهور التلفزيون. في الواقع، من بين المباريات الثماني بين الجولة 28 و35، سيكون للفريق الكانالوني 7 مباريات في الساعة 10 مساءً، بما في ذلك برشلونة وإسبانيول، بعد أن أبلغهم الاتحاد بالفعل داخلياً بأنه سيتم لعبها في ذلك الوقت. وفقاً لتقارير من "الليغا"، فإن المراقبة التفصيلية لساعات الراحة المتراكمة بين المباريات أقل بالنسبة لبرشلونة، مع 586 ساعة من الجولة 28 إلى 35، والتي تم الإبلاغ عنها بالفعل للنادي. في حالة ريال مدريد، يرتفع وقت الراحة إلى 613 ساعة، أي 27 ساعة إضافية لفريق زين الدين زيدان حسب الحساب منذ نهاية المباراة في اليوم السابق مع بداية اليوم التالي. من ناحية أخرى، مع الجولات التي تم إبلاغ جداول مواعيدها إلى الأندية، فإن الراحة أكثر من ريال مدريد في الجولتين 31 و34، في حين سيحصل الفريق الملكي على مزيد من الراحة في مدة تصل إلى أربعة أيام قبل الجولات 29 و32 و33 و35. وسيستقبل برشلونة إسبانيول 8 يوليو (تموز) الساعة 10 مساءً، بينما سيواجه ريال مدريق ألافيس الساعة 10:00 مساءً من الجمعة 10 يوليو (تموز).

