شكرا لقرائتكم الأهلى يغلق الجراح الخاص باللاعبين خلف التتش مؤقتا بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادى الأهلى، إغلاق الجراج الخاص باللاعبين والمتواجد خلف ملعب التتش بالجزيرة بشكل مؤقت بسبب وباء كورونا، حيث تم تبليغ اللاعبين بركن سيارتهم خارج أسوار النادى خلال الفترة المقبلة، لحين انتهاء الاحترازات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

واتخذ مسئولو الأهلى قراراً بمنع اللاعبين من ترك ملابسهم فى النادى لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك، كما أنه لن يسمح للاعبى الفريق بالاستحمام فى النادى، حيث سيتوجه اللاعبون لبيوتهم مباشرة بعد التدريب دون الاستحمام أو خوض أى تدريبات استشفائية فى الجاكوزى والجيم منعا لانتقال فيروس كورونا.

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.