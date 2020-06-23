شكرا لقرائتكم حسين السيد يبحث عن عرض إماراتى في الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف حسين السيد ظهير أيسر النادى الأهلى المعار للصفاقسى التونسى حتى نهايته الموسم، أحد الوكلاء بالبحث عن عرض إماراتى للرحيل اليه بداية من الموسم المقبل، بعد تأكد خروجه من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، والذى طلب تسويقه لعدم وجود حاجة فنية اليه.

ويرفض حسين السيد الانتقال لأى نادى مصرى خلال الفترة المقبلة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم مصير اللاعب من الانتقال للدورى الإماراتى بعد إلغاء النسخة الجارية من الدورى وبدأ التجهيز للموسم الجديد، ويرفض حسين السيد الاستمرار فى الدورى التونسى فى ظل ضعف الراتب الذى يحصل عليه، بالإضافة إلى عدم الارتياح فى أجواء المعيشة بتونس.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة ثلاثى الأهلى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

Advertisements

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).