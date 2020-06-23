شكرا لقرائتكم لاعبو سموحة يجرون المسحة الأولى ضد كورونا باستثناء أحمد أبو الفتوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو نادى سموحة والجهاز الفنى والمعاون والإدارى، المسحة الأولى لهم ضد وباء كورونا أمس، بمقر النادى بمنطقة سموحة بالإسكندرية، باستثناء أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الفريق المعار من الزمالك حتى نهاية الموسم الجارى .

وكشف مصدر مسئول بسموحة، أن أحمد أبو الفتوح استأذن الجهاز الفنى والطبى بعدم الحضور فى الموعد مع زملائه بعدما شعر ببعض التعب، مفضلا الراحة فى المنزل أكبر فترة ممكنة على أن يقوم بعمل المسحة عند نزوله للنادى، وهو ما تفهمه الجهاز الطبى ووافقوا على منح اللاعب الراحة المطلوبة.

ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع محمود عزت مدافع سموحة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم دفاعات الدراويش بلاعب سوبر فى ظل النقص العددى الذى يشهده مركز قلب الدفاع بالإسماعيلى.

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وخرج محمود عزت من حسابات الأجهزة الفنية لسموحة خلال الموسم الحالى سواء حسام حسن المدير الفنى السابق للموج الأزرق أو حمادة صدقى المدير الفنى الحالى للفريق، بسبب كثرة الإصابات التى ضربت اللاعب وأبعدته عن التشكيلة الأساسية بالرغم من أنه كان قريبا من الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى فى أكثر من مناسبة بسبب تألقه مع النادى السكندرى.

ويمتلك محمود عزت عددا من العروض المحلية بجانب عرض الإسماعيلى يفاضل فيما بينهم على أن يحسم امره بنهاية الموسم الحالى بعد معرفة الموقف النهائى والأخير لحمادة صدقى المدير الفنى للفريق الأزرق.