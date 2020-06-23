شكرا لقرائتكم رومينيغه: صفقات الـ"100 مليون" ستختفي في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أنه لا يتوقع إبرام أي صفقة لانتقال لاعب بقيمة 100 مليون يورو في أوروبا خلال هذا الصيف.

وقال رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية يوم الثلاثاء، إنه حتى اللاعبين البارزين لا يمكنهم توقع زيادة في رواتبهم، وذلك بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف: سوق الانتقالات ستختلف. فليس هناك الكثير من السيولة، وبالتالي هناك نقص في الطلب. ولكن لا يوجد نقص في اللاعبين الراغبين في الانتقال، وبالتالي ستختلف الأسعار.

وبالنسبة للصفقات التي تقترب قيمتها من 100 مليون يورو أو تتجاوزه، قال رومينيغه : لا أتوقع أن مبلغا كبيرا كهذا قد يدفع من أجل ضم لاعب خلال هذا الموسم، سواء في ألمانيا أو أوروبا ككل.