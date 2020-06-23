شكرا لقرائتكم منع "اللافتات" في مطار بلاكبول بعد "طائرة بيرنلي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت إدارة مطار بلاكبول في إنجلترا أنها ستوقف كافة الطائرات التي تحمل لافتات، وذلك بعدما حملت إحدى الطائرات لافتة كتب عليها "أرواح البيض تهم بيرنلي" فوق ملعب مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يوم الاثنين ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد وقت قصير من انطلاق المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي 5 - صفر على بيرنلي، فإن اللافتة التي لم يتم فحصها من قبل المطار تم رفعها كتحد ضد حركة "أرواح السود مهمة".

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وفي أول 12 مباراة منذ بداية استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قام اللاعبون باستبدال أسمائهم بعبارة "أرواح السود مهمة" على القمصان كدعم لحملة ضد العنصرية، وهو الشعار الذي انتشر بعد وفاة الأميركي جورج فلويد في ولاية مينيسوتا الأميركية.

وفي ضوء الحادث العدواني، سيوقف مطار بلاكبول كل الرحلات المكلفة بحمل لافتات، وذكر بيان من إدارة المطار: نحن نقف ضد العنصرية بأشكالها وبالتأكيد لا نتغاضى عن هذا النشاط، فالرسالة كانت عدوانية والعمل مستهجن. القرار بسفر اللافتة تم اتخاذه من قبل شركة طيران اللافتة بدون معرفة أو موافقة مطار أو مجلس بلاكبول.

وكان رد فعل بيرنلي سريعا يوم الاثنين إذ ذكر النادي أنه يشعر بالخجل والإحراج بسبب اللافتة وأنه سينظر في إصدار حظر مدى الحياة على الجماهير المسؤولة. وأضاف روس بروكتر المشرف العام أن شرطة لانكشاير تجري استفسارات لتحديد الظروف الكاملة وأنها ستجري تقييما عما إذا كانت هناك أي جرائم جنائية.