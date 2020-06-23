مانشستر يونايتد يمدد عقد ماكتوميناي حتى 2023

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق سكوت ماكتوميناي لمدة خمسة مواسم تبقيه حتى صيف 2025، مع خيار التمديد لموسم إضافي.
وذكر يونايتد في بيان: سكوت البالغ من العمر 23 عاما، هو أحد ثمار أكاديميتنا الشهيرة، ويتواجد في النادي منذ عام 2012. وسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول في عام 2017 أمام أرسنال، وشارك في 75 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها ستة أهداف.
وقال ماكتوميناي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: بينما أتفهم أن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب أن نفكر بها في الوقت الراهن، أنا سعيد للغاية بتوقيع العقد الجديد وأنني سألعب دورا في مستقبل هذا الفريق، أتمنى أن يظهر حماسي لهذا الفريق في كل مرة أذهب فيها إلى الملعب، سأواصل تقديم كل ما لدي للنادي كلما ارتديت هذا القميص.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة.
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