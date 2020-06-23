شكرا لقرائتكم أيان وتولوز يخسران "معركة البقاء" في الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر ناديا أميان وتولوز يوم الثلاثاء معركتهما ضد الهبوط من الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد إلغاءه شهر أبريل الماضي بعدما صوتت الجمعية العمومية لرابطة الدوري الفرنسي وجود 20 نادياً فقط في النسخة المقبلة من المسابقة.

وكان كلا الناديين، احتلا المركزين الأخيرين في الترتيب الذي قامت رابطة الدوري الفرنسي باحتسابه، حينما أنهت الرابطة الموسم بشكل مبكر في 30 أبريل الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتسبب هذا في هبوط الفريقين، مع صعود كل من لوريان ولنس من الدرجة الثانية ليحلا محلهما.

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ونجح أميان وتولوز في انتزاع حكم قضائي يلزم رابطة الدوري الفرنسي بإعادة النظر في شكل الدوري للموسم المقبل، لكن الرابطة أكدت التصويت على الإبقاء على 20 ناديا في المسابقة.

وذكرت الرابطة أن الجمعية العمومية وافقت على هذا القرار، يوم الثلاثاء، بنسبة 74.5% من الأصوات، ومن المتوقع أن يصوت الاتحاد الفرنسي للعبة، على مشروع اتفاقيته مع الرابطة بما فيها نظام الـ20 ناديا، في جمعيته العمومية يوم الجمعة المقبل.

وذكرت الرابطة أن المجلس سيجتمع في وقت متأخر من يوم الجمعة المقبل، لاعتماد المواعيد العامة لمسابقاته في موسم 2020-2021.