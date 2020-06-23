شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يحتفل بتخفيف إجراءات حظر كورونا عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد محمود صانع ألعاب النادى الأهلى، بقرارات رئاسة الوزراء حول تخفيف بعض القيود لحظر كورونا، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام وكتب محمد محمود "الحمد لله رب العالمين فتح المساجد من يوم السبت"، ومن المقرر أن يعود النادى الأهلى إلى التدريبات غداً الأربعاء بعد فترة التوقف الطويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا.



محمد محمود

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وأجرى محمد محمود أشعة جديدة خلال الأيام الماضية أكدت سلامته بشكل نهائى وتعافيه بشكل كامل بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى وانتهائه من البرنامج التأهيلى والعلاجي، وأرسل محمد محمود نتيجة الأشعة للطبيب الألمانى المعالج له، والذى أكد سلامته وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات ناديه بشكل طبيعي، ويتابع الخبير الألمانى الذى سبق وأجرى الجراحة لللاعب الأهلى قبل أكثر من ثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع فى الرباط الصليبى بعد أيام قليلة من تماثله للشفاء من الجراحة ذاتها.

ونفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً حول إعارة محمد محمود، إلى وادى دجلة أو الجونة خلال الموسم المقبل، بدعوى اكتساب "حساسية" المباريات بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة إجراء عمليتين جراحتين فى الرباط الصليبى طوال الفترة الماضية.

وقال نادر شوقى، وكيل اللاعب محمد محمود ، إن الأهلى لم يتحدث معه فى مسألة التفكير فى إعارة محمد محمود، مؤكداً أن اللاعب تعافى تماماً من الإصابة وأصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية بمجرد عودة الفريق الأحمر للتدريبات، وتحدث نادر شوقى كمسئول بنادى الجونة قائلاً، "لم نفكر إطلاقاً فى استعارة محمد محمود لأننا نعلم جيداً أنه مستمر مع الأهلي".