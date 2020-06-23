شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: المسحة الثانية يوم السبت وطبقنا كل الإجراءات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، عن موعد المسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا والتى سيخضع لها الفريق البورسعيدى، بعد الانتهاء من المسحة الأولى اليوم، وقال طارق العشرى فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه سيف زاهير عبر إذاعة أون سبورت: المسحة الثانية ستكون يوم السبت المقبل، ورغم ذلك من وجهة نظرى الشخصية أرى أن استئناف الدورى صعب للغاية نظراً لضيق الوقت آن الآوان أن نفكر فى موسم جديد.

وأضاف العشرى: ضغط المباريات سيجهد اللاعبين لأن الحالة البدنية لن تتحمل بعد طول فترة التوقف، الأمر كان يحتاج لفترة إعداد كبيرة سنكون معرضين لكم كبير جداً من الاصابات وأريد الحفاظ على اللاعبين فهم رأس مال الأندية.

وتساءل مدرب المصري: هل سيتحمل اللاعب المصري مع ضيق فترة الإعداد تلاحم موسمين متتاليين؟ خاصة أن كل فريق سيصارع من أجل الثلاث نقاط ويجب أن يكون كل فريق جاهز لمنافسة شرسة.

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واستطرد طارق العشري: سنستفسر غداً من اتحاد الكرة عن الفترة الزمنية التي سنلعب خلالها، اليوم اجتمعت بالجهاز الفني والإداري والطبي بعد أخذ المسحة واتفقنا على الاجراءات الطبية كاملة لأننا غير مستعدين لأن نقصر فى شىء ونتسبب فى إصابة لاعب، وستكون الغرف متباعدة والجيم سيكون في الخارج و والتدريبات ستتم على مجموعات.

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية صرف شهر من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجارى على دفعات، بحيث يقوم كل لاعب بقضاء حوائجه والصرف على أسرته، خاصة أن هناك لاعبين مغتربين.

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة المصرى أنه حال إلغاء الدورى سيتم منح اللاعبين شهر واحد فقط، حسب الاتفاق المبرم معهم سابقا، عندما وافقوا على خصم 50% من مستحقاتهم المالية لدى النادى بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم بأكمله منذ بداية العام الحالى، وأدى لتجميد النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى.