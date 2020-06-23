بعد إصابته في الركبة.. مانشستر سيتي يعلن سفر أجويرو لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سفر الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، مهاجم الفريق، إلى برشلونة من أجل إجراء بعض الفحوصات بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

وشارك أجويرو رفقة فريقه ضد بيرنلي في مباراة الجولة الـ30 من بريميرليج، وتسبب اللاعب الأرجنتيني في الحصول على ركلة جزاء لفريقه سجل منها زميله الجزائري رياض محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي، إلا أنه اشتكى من إصابة في الركبة وخرج قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب سيتي: "تعرض سيرخيو أجويرو لإصابة في ركبته اليسرى خلال فوز الفريق بنتيجة 5-0 على بيرنلي".

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وأضاف: "يسافر اللاعب إلى برشلونة من أجل الخضوع لبعض الفحوصات تحت إشراف الدكتور رامون كوجات".

وأتم: "الجميع في مانشستر سيتي يتمنى لأجويرو الشفاء السريع".

جدير بالذكر أن ليونيل ديل كاستيلو، والد أجويرو قال في تصريحات لصحيفة "ماركا" أن نجله قد يخضع لعملية جراحية.