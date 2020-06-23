وزير الرياضة: لا صحة لإلغاء أي مسابقات.. وعلى الاتحادات الرياضية تنفيذ القرارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أية مسابقات أو منافسات رياضية.

وخلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة المعنية بمتابعة تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى، قال وزير الرياضة إنه يجرى حاليًا التنسيق والمتابعة مع اللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستئناف كافة المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية.

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وشدد الوزير على أنه في ضوء القرارات التي أعلنها مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيتم استئناف جميع المنافسات في جميع الاتحادات بما في ذلك كرة القدم طبقًا لقرارات لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

كما أشار وزير الرياضة إلى ضرورة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة أية هيئة أو جهة تخالف الضوابط الاحترازية والخطة الموضوعة بشأن استئناف النشاط وفقًا للتوقيتات المحددة والموضوعة بخطة الوزارة والمنبثقة عن قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية عليها تنفيذ القرارات الخاصة باستئناف جميع المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب وفقًا للخطة الموضوعة لذلك والمتضمنة بدء التدريبات اول يوليو واستئناف الأنشطة والمنافسات أول أغسطس المقبل.