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إصابة جوكوفيتش بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها نوفاك جوكوفيتش المصنف رقم 1 عالميا، بعد اشتراكه في بطولة ادريا للتنس التي أقيمت في زادار في كرواتيا.

ولم يكن جوكوفيتش المصاب الوحيد فقد تاكدت ايضا إصابة كلا من بورنا كوريك وجريجور ديميتروف، أمس الاثنيين بجانب اثنين من المنظمين للبطولة، وطبيب البطولة.

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وذكرت ديلي ميل البريطانية، أن الثنائي بورنا كوريك، وجريجور ديمتروف، أنهم تجاهلوا التباعد الاجتماعي ولم يتبعوا الإجراءت الإحترازية وأنهم شوهدوا في ملهى ليلي بمدينة بلجراد الصربية، بالإضافة إلى لعبهم كرة القدم وكرة السلة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لبطولة أدريا للتنس على تويتر، أن نوفاك وأسرته والفريق الخاص به خضعوا لتحليل أثبتت إصابتهم بفيروس ، وأنهم لم يظهر عليهم أي أعراض.

وسبق وأن أعلنت الصفحة الرسمية لبطولة أدريا للتنس عبر تويتر عن إلغاء البطولة بعد إصابة جريجور ديمتروف، كإجراء احترازي حرصا على حماية جميع المشاركين والزائرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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