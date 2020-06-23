إصابة جوكوفيتش بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:
أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها نوفاك جوكوفيتش المصنف رقم 1 عالميا، بعد اشتراكه في بطولة ادريا للتنس التي أقيمت في زادار في كرواتيا.
ولم يكن جوكوفيتش المصاب الوحيد فقد تاكدت ايضا إصابة كلا من بورنا كوريك وجريجور ديميتروف، أمس الاثنيين بجانب اثنين من المنظمين للبطولة، وطبيب البطولة.
وذكرت ديلي ميل البريطانية، أن الثنائي بورنا كوريك، وجريجور ديمتروف، أنهم تجاهلوا التباعد الاجتماعي ولم يتبعوا الإجراءت الإحترازية وأنهم شوهدوا في ملهى ليلي بمدينة بلجراد الصربية، بالإضافة إلى لعبهم كرة القدم وكرة السلة.
وأعلنت الصفحة الرسمية لبطولة أدريا للتنس على تويتر، أن نوفاك وأسرته والفريق الخاص به خضعوا لتحليل أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وأنهم لم يظهر عليهم أي أعراض.
وسبق وأن أعلنت الصفحة الرسمية لبطولة أدريا للتنس عبر تويتر عن إلغاء البطولة بعد إصابة جريجور ديمتروف، كإجراء احترازي حرصا على حماية جميع المشاركين والزائرين.
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