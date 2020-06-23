كلوب: صلاح جاهز لمواجهة بالاس.. وأتساءل كيف ابتعدنا عن سيتي بفارق 20 نقطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، جاهزية محمد صلاح، لاعب الريدز، لمواجهة كريستال بالاس في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، مساء غد الأربعاء، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ31 من بريميرليج.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال كلوب: "محمد صلاح تدرب بشكل طبيعي أمس وكذلك آندى روبيرتسون، أما بالنسبة لجيمس ميلنر، فتعرض لإصابة في أوتار الركبة وجويل ماتيب يعاني من آلام في أصابع القدم ومن المقرر أن يغيب الثنائي عن مباراة غد".

وبسؤاله عن مواجهة كريستال بالاس، قال: "روي هودسون يقوم بعمل مذهل مع الفريق، لديهم تنظيم عالٍ وهم لاعبون أقوياء بدنيًا".

وواصل: "إنهم يعلمون كيفية التسجيل وإيجاد المرمى، علينا منعهم من ذلك غدًا".

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وأشاد كلوب بقانون التغييرات الخمسة وقال: "قانون التغييرات الخمسة الجديد مهم، خاصة عندما تلعب حوالي ست مباريات متتالية في وقت قصير".

وعن مواجهة مانشستر سيتي الأسبوع المقبل، قال المدرب الألماني: "لم نفكر في تلك المباراة حتى الآن، بإمكاننا التحضير لها بشكل مناسب، لكن تركيزنا الآن ينصب على مباراة كريستال بالاس".

وواصل: "الشيء الوحيد الذي أدركته من مشاهدتي للسيتي هو كيف بإمكان أي فريق أن يتقدم بفارق 20 نقطة على فريق مثل السيتي؟ لا بد من أننا قمنا بعمل جيد".

وعن اللعب دون جماهير في آنفيلد، قال: "نعم، الأمر مختلف، لقد تدربنا منذ أربع أسابيع وكنا نعرف أننا سنلعب على ملعبنا دون جماهير، كرة القدم تختلف في غياب الجماهير لكن علينا التعامل مع تلك الفترة".

انفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة ويتبقى له 5 نقاط فقط للتتويج بشكل رسمي بكأس بريميرليج.