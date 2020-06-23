رسمياً.. استئناف الدوري المغربي نهاية يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن عثمان الفردوس وزير الشباب والرياضة المغربي، عن استئناف الأندية للتدريبات ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ منافسات الدوري المغربي نهاية شهر يوليو المقبل.

وتوقف نشاط الدوري المغربي، لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً لموقع Le360، فإن عثمان الفردوس، أكد خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن وزارته نسقت مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إضافة إلى وزارتي الداخلية والصحة ملف عودة منافسات الدوري المغربي.

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وأشار الموقع إلى أنه تقرر عودة الأندية الرياضية لاستئناف تدريباتها نهاية الأسبوع الجاري.

وتابع وزير الشباب والرياضة المغربي، أنه وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة نشاط كرة القدم، سيبدأ النشاط التدريبي للأندية نهاية الأسبوع الحالي، وسيمتد حتى نهاية شهر يوليو، على أن تستأنف البطولة بشكل رسمي نهاية الشهر ذاته.

ويتواجد الوداد والرجاء المغربيان في نصف نهائي دوري الأبطال، حيث سيواجه الأول الأهلي والثاني الزمالك، فيما يتواجد نهضة بركان وحسنية أغادير في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.