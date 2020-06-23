ناجي يؤيد قرار عودة الدوري.. ويتساءل: متى أنهينا البطولة في موعدها؟!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال ناجي مدرب حراس مرمى سموحة، إنه يؤيد قرار عودة النشاط الرياضي واستئناف بطولة دوري WE المصري، متسائلًا، متى أنهينا الدوري في موعده؟!.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال ناجي: "أؤيد قرار عودة النشاط، وأؤيد استكمال بطولة الدوري".

وتساءل ناجي: "متى أنهينا الدوري في موعده، متى أنهينا بطولة الدوري قبل شهر أكتوبر".

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وتابع مدرب حراس مرمى سموحة: "أتفق مع أمر واحد مما قيل وهو مد فترة الإعداد من أربعة أسابيع لتصل إلى 5-6 أسابيع".

وعن استعدادات سموحة، قال ناجي: "لدينا مدرب لياقة بدنية جيد في النادي، وضع برنامج قوي للاعبين وكان يتابع معهم الأوزان وقياس معدلات اللياقة البدنية أولا بأول".

وواصل ناجي: "عندما خضع اللاعبون للمسحة قبل عدة أيام، قمنا بقياس أوزان اللاعبين وكانت مثالية، أعتقد أن باقي الأندية كان عليها متابعة لاعبيها بشكل مستمر".

جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن في وقت سابق، أن استئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو القادم، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعداً للعودة للتدريبات بعد تطبيق الاجراءات الطبية.