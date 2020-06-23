أول تعليق من عمر مرموش بعد تمديد تعاقده مع فولفسبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب النجم المصري الشاب عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني، عن سعادته بتمديد تعاقده مع ناديه لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكان نادي فولفسبورج أعلن عن تمديد عقد عمر مرموش لمدة 3 أعوام لينتهي في عام 2023.

وقال مرموش في تصريحات للموقع الرسمي لفولفسبورج بعد تمديد تعاقده: "كانت مشاركتي الأولى في بوندسليجا بمثابة حلم تحقق بالنسبة لي".

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وأضاف: "أنا سعيد وممتن للغاية للفرصة التي أتيحت لي والثقة التي يظهرها نادي فولفسبورج لي".

واختتم مرموش تصريحاته قائلاً: "سأفعل كل ما بوسعي لإثبات هذا الإيمان بي وللمشاركة في المزيد من مباريات البوندسليجا مع فولفسبورج، ولمساعدة الفريق لكي يكون على طريق النجاح".

جدير بالذكر أن مرموش دون مشاركته الأولى في الدوري الألماني "بوندسليجا" مع الفريق الأول لفولفسبورج في 26 مايو 2020، كبديل في الدقيقة 76 أمام باير ليفركوزن، وشارك في 3 مباريات بعدها مع الفريق الأول.