العشري: أؤيد فكرة بدء موسم جديد.. حالة اللاعبين البدنية لن تتحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال طارق العشري المدير الفني لنادي المصري، إنه حان الوقت للتفكير في بدء موسم جديد.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال العشري: "كلنا نؤيد عودة النشاط الكروي، هذا قرار دولة ونحترمه كثيرًا، لكن آن الآوان للتفكير في بدء الموسم الجديد".

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وأضاف مدرب المصري: "سنجتمع غدًا الأربعاء مع اللجنة الخماسية لمناقشة الوضع كاملًا".

وتابع: "الحالة البدنية للاعبين لن تتحمل، لابد من الاستعداد بشكل جيد، نحتاج فترة إعداد لا تقل عن شهرين في حالة استئناف الموسم".

وأتم قائلا: "عقب إجراء المسحة الأولى لفيروس كورونا، اجتعمت بأعضاء الجهاز الفني والطبي وناقشنا البروتوكول الطبي من أجل اتباع جميع الاحترازات من حيث التباعد الاجتماعي والتدريب على مجموعات للحفاظ على سلامة الجميع".