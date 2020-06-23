محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال طارق العشري المدير الفني لنادي المصري، إنه حان الوقت للتفكير في بدء موسم جديد.
وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال العشري: "كلنا نؤيد عودة النشاط الكروي، هذا قرار دولة ونحترمه كثيرًا، لكن آن الآوان للتفكير في بدء الموسم الجديد".
وأضاف مدرب المصري: "سنجتمع غدًا الأربعاء مع اللجنة الخماسية لمناقشة الوضع كاملًا".
وتابع: "الحالة البدنية للاعبين لن تتحمل، لابد من الاستعداد بشكل جيد، نحتاج فترة إعداد لا تقل عن شهرين في حالة استئناف الموسم".
وأتم قائلا: "عقب إجراء المسحة الأولى لفيروس كورونا، اجتعمت بأعضاء الجهاز الفني والطبي وناقشنا البروتوكول الطبي من أجل اتباع جميع الاحترازات من حيث التباعد الاجتماعي والتدريب على مجموعات للحفاظ على سلامة الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر العشري: أؤيد فكرة بدء موسم جديد.. حالة اللاعبين البدنية لن تتحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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