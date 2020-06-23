رسمياً.. عمر مرموش يمدد تعاقده مع فولفسبورج حتى 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن نادي فولفسبورج الألماني، عن تمديد عقد لاعبه المصري الشاب عمر مرموش لمدة 3 أعوام مقبلة.
وأصدر النادي الألماني بياناً رسمياً يؤكد فيه استمرار مرموش صاحب الـ21 عاما في صفوف الفريق حتى عام 2023.
وكان مرموش انضم لفولفسبورج في عام 2017 قادماً من نادي وادي دجلة، وشارك مع فريق تحت 23 عاماً للنادي الألماني.
ودون مرموش مشاركته الأولى في الدوري الألماني "بوندسليجا" مع الفريق الأول لفولفسبورج في 26 مايو 2020، كبديل في الدقيقة 76 أمام باير ليفركوزن، وشارك في 3 مباريات بعدها مع الفريق الأول.
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