اتحاد اليد يؤكد على التزامه بخطة عودة النشاط الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام
أكد الاتحاد المصري لكرة اليد على الإلتزام بالخطة الخاصة بعودة النشاط الرياضي الموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة.
وأضاف اتحاد اليد في بيانه أنه ملتزم ببدء المنافسات بداية من شهر أغسطس 2020.
وأصدر الاتحاد المصري لكرة اليد بيانا عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك على التزامه بالخطة الخاصة بعودة التدريبات الموضوعة للأندية والاتحادات بداية من شهر يوليو 2020، وذلك في ضوء الإجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد مع الأندية بشأن مناقشة كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المتعلقة بإستئناف نشاط كرة اليد.
وأضاف الاتحاد في بيانه، أنه في ضوء قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومراعاة للإستعدادات الخاصة بإستضافة مصر لبطولة العالم في نسختها ال27 للرجال لكرة اليد 2021، وكذلك الالتزام ببدء المنافسات بداية من شهر أغسطس 2020.
وتم عقد اجتماع تشاوري ظهر أمس الاثنيين بين الاتحاد المصري للكرة اليد والأندية المحترفة ال18 بشأن استئناف المسابقات، وطلب 13 ناديا الغاء المسابقة، بينما طلب الاهلي بإستكمالها.
وجدير بالذكر أن هشام نصر رئيس الاتحاد في تصريحات تلفزيونية أمس، ذكر تم الغاء مسابقة الدوري لهذا الموسم، وان الالغاء ليس له علاقة بأزمة كورونا ، بل من أجل الخطة الموضوعة لتجهيز منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم المقرر إقامته في يناير 2021.
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