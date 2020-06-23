اتحاد اليد يؤكد على التزامه بخطة عودة النشاط الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام

أكد الاتحاد المصري لكرة اليد على الإلتزام بالخطة الخاصة بعودة النشاط الرياضي الموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف اتحاد اليد في بيانه أنه ملتزم ببدء المنافسات بداية من شهر أغسطس 2020.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة اليد بيانا عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك على التزامه بالخطة الخاصة بعودة التدريبات الموضوعة للأندية والاتحادات بداية من شهر يوليو 2020، وذلك في ضوء الإجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد مع الأندية بشأن مناقشة كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المتعلقة بإستئناف نشاط كرة اليد.

Advertisements

وأضاف الاتحاد في بيانه، أنه في ضوء قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومراعاة للإستعدادات الخاصة بإستضافة مصر لبطولة العالم في نسختها ال27 للرجال لكرة اليد 2021، وكذلك الالتزام ببدء المنافسات بداية من شهر أغسطس 2020.

وتم عقد اجتماع تشاوري ظهر أمس الاثنيين بين الاتحاد المصري للكرة اليد والأندية المحترفة ال18 بشأن استئناف المسابقات، وطلب 13 ناديا الغاء المسابقة، بينما طلب الاهلي بإستكمالها.

وجدير بالذكر أن هشام نصر رئيس الاتحاد في تصريحات تلفزيونية أمس، ذكر تم الغاء مسابقة الدوري لهذا الموسم، وان الالغاء ليس له علاقة بأزمة كورونا ، بل من أجل الخطة الموضوعة لتجهيز منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم المقرر إقامته في يناير 2021.