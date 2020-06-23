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حقيقة تعرض لاعب الفيصلي السعودي لحادثة سقوط

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ترددت الكثير من الأنباء خلال الساعات الماضية عن تعرض خالد الغامدي لاعب فريق الفيصلي السعودي الأول لكرة القدم لحادثة خطيرة.

وأكد نادي الفيصلي في بيان رسمي

عن حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر سلامة لاعبه خالد الغامدي وجاهزيته للعودة للتدريبات.

ونفى النادي كل ما تم تداوله

خلال الساعات الماضية حول تعرض اللاعب لحادثة خطيرة مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

ويستعد الفيصلي للعودة للتدريبات الجماعية بعد قرار بعودة النشاط الكروي واستئناف بطولة الدوري يوم 4 أغسطس المقبل. 

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