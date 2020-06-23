إصابة أسطورة التنس نوفاك دجوكوفيتش بفيروس كورونا

أعلن أسطورة التنس العالمية الصربي نوفاك دجوكوفيتش اليوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ". وأكدت التقارير الصحفية اليوم أن نتيجة المسحة التي أجريت للاعب جاءت إيجابية لتؤكد إصابته رغم إعلانه أنه لا يشهر بأي أعراض . لا يشهر بأي أعراض . ولم يكن دجوكوفيتش أول الرياضيين المصابين في بلاده حيث أعلن مواطنه فيكتور ترويسكي إصابته أيضًا بالفيروس قبل أيام.

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