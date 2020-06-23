مجلس الأهلي برئاسة الخطيب يناقش العديد من الملفات الهامة

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي الرياضية، وكذلك خطة الاستعداد للمرحلة القادمة بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء التي صدرت اليوم وجاء منبينها فتح الأندية والتأكيد على استكمال جميع المنافسات في كل المسابقات الرياضية.
يأتي على مائدة المجلس أيضًا مناقشة التقرير المقدم من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بشأنفروع النادي الثلاثة وتعقيمها والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم التجهيز لها لضمان سلامة كل الأفراد.
و يستعرض المجلس نتيجة الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي مع قطاع النشاط الرياضي بهدف الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية عند استئناف التدريبات خلال الأيام القليلة القادمة.
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