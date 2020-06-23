تعليق عمر مرموش بعد تجديد عقده مع فولفسبورج الألماني

عبر عمر مرموش مهاجم فريق فولفسبورج الألماني، عن سعادته الكبيرة بعد تمديد عقده مع ناديه لثلماث سنوات أخرى.

وأضاف مرموش في تصريحاته للموقع الرسمي بالنادي:" أشعر بالسعادة وممتن جدًا للفرصة التي أتيحت لي، سأفعل كل ما بوسعي لإثبات هذا الثقة بي".

وواصل:" مشاركتي الأولى في البوندسليجا كانت حلم بالنسبة لي وتحقق".

وتابع مهاجم فولفسبورج:" أشعر بالامتنان للنادي الذي يظهر ثقته ، إيمانه بي، سأحاول تقديم كل ما لدي من أجل المشاركة في المزيد من مباريات البوندسليجا، مع فريقي، وسأحاول مساعدة فريقي لنصل لطريق النجاح".

أعلن نادي فولفسبورج اليوم الثلاثاء ، عن تمديد عقد مرموش، لثلاث سنوات جديدة لينتهي عقده في

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٢٠٢٣.

و انتقل مرموش نادي فولفسبورج قادمًا من نادي وادي دجلة في علم ٢٠١٧، ليلعب مع فريق الرديف بالنادي.

وتم تصعيد مرموش لأول مرة مع الفريق الأول خلال مباراة أوجسبورج ضمن الجولة السادسة والعشرين، من البوندسليجا، ومنذ ذلك الحين يتواجد مرموش ضمن قائمة فريقه.

شارك مرموش، مع فريقه في ٤ مباريات أمام فرايبورج، وباير ليفركوزن، و بوروسيا موشنجلادبخ، وشالكة.

ويحتل فولفسبورج المركز السادس بترتيب البوندسليجا، برصيد 49 نقطة.