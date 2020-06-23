جمعية اللاعبين المحترفين تحصل على حكم من الفيفا لصالح 3 لاعبين مصريين

نجحت جمعية اللاعبين المحترفين في مصر برئاسة الكابتن مجدي عبد الغني في الحصول على حكم من خلال غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لصالح 3 لاعبين مصريين محترفين في أحد الفرق في جزر المالديف.

وكان خليل البزاوي ومحمود السيد راموس ومصطفي صديق، قد تقدموا بشكوى ضد ناديهم أفوكايد إف سي الذي يشارك في الدوري الممتاز وذلك بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم لمدة أربعة أشهر.

وأكد حمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين بجمعية المحترفين "اللاعبون حصلوا على حكم من غرفة فض المنازعات بالحصول على كامل مستحقاتهم حتى نهاية عقودهم مع النادي مع إلزام الأخير بسدادها خلال 45 يوماً، وفي حالة عدم السداد سوف يتم إيقاف القيد له لمدة 3 فترات انتقال".