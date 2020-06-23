أعلن نادي فولفسبورج الألماني عن تمديد عقد المصري عمر مرموش لاعب الفريق، لثلاث سنوات جديدة لينتهي عقده في عام ٢٠٢٣.
وكان مرموش انتقل لنادي فولفسبورج قادمًا مننادي وادي دجلة في عام ٢٠١٧، ليلعب مع فريق الرديف بالنادي.
وتم تصعيد مرموش لأول مرة مع الفريق الأول بالناديخلال مباراة أوجسبورج ضمن الجولة السادسة والعشرين، من البوندسليجا، ومنذ ذلك الحين يتواجد مرموش ضمن قائمة فريقه.
شارك مرموش، مع فريقه في ٤ مباريات حتى الأن كانت أمام فرايبورج، وباير ليفركوزن، و بوروسيا موشنجلادبخ، وشالكة.
كانت هذه تفاصيل خبر فولفسبورج الألماني يمدد عقد المصري عمر مرموش حتى 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.