فولفسبورج الألماني يمدد عقد المصري عمر مرموش حتى 2023

أعلن نادي فولفسبورج الألماني عن تمديد عقد المصري عمر مرموش لاعب الفريق، لثلاث سنوات جديدة لينتهي عقده في عام ٢٠٢٣.

وكان مرموش انتقل لنادي فولفسبورج قادمًا من

نادي وادي دجلة في عام ٢٠١٧، ليلعب مع فريق الرديف بالنادي.

وتم تصعيد مرموش لأول مرة مع الفريق الأول بالنادي

خلال مباراة أوجسبورج ضمن الجولة السادسة والعشرين، من البوندسليجا، ومنذ ذلك الحين يتواجد مرموش ضمن قائمة فريقه.

شارك مرموش، مع فريقه في ٤ مباريات حتى الأن كانت أمام فرايبورج، وباير ليفركوزن، و بوروسيا موشنجلادبخ، وشالكة.