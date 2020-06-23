نجم الاتحاد السعودي يتصدر قائمة أعلى حوافز تهديفية بالعالم

أعلن موقع min90 المتخصص في إحصائيات كرة القدم العالمية عن قائمة تضم أعلى 5 حوافز تهديفية للاعبين على مستوى العالم في الوقت الحالي والتي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل بتواجد الصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعب اتحاد جدةالسعودي .
وتواجد بريجوفيتش على رأس القائمة حيث بلغت قيمة الهدف الواحد للاعب مع الاتحاد حوالي 237 ألف يورو وجاء في المراكز من الثاني للرابع ثلاثي فريق مانشستر سيتيالإنجليزي كيفن دي بروين وديفيد سيلفا وسيرجيو أجويرو حيث يحصل الأول على 71 ألف يورو والثاني على 55 ألف يورو والثالث على 55 ألف يورو أيضًا لكل هدف .
وفي المرتبة الخامسة تواجد النجم الفرنسي الكبير بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 55 ألف يورو أيضًا
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