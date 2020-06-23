مدرب الوحدة السعودي يصل المملكة لقيادة تدريبات الفريق

وصل دانييل كارينيو المدير الفني لفريق الوحدة السعودي إلى المملكة العربية السعودية لبدء مهمته في قيادة تدريبات الفريق الأول استعدادًا لعودة النشاط الكروي والرياضي خلال الأيام المقبلة

وقام مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر بتوفير طائرة خاصة للمدرب من اجل عودته إلى المملكة لقيادة تدريبات

الفريق، بعد قرار عودة بطولة الدوري يوم 4 أغسطس المقبل .

ويستعد الوحدة لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان, والذي تبقى منه 8 جولات, ومن المقرر أن تستكمل بدء من 4 أغسطس المقبل .