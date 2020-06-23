اخبار الرياضه

مدرب الوحدة السعودي يصل المملكة لقيادة تدريبات الفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وصل دانييل كارينيو المدير الفني لفريق الوحدة السعودي إلى المملكة العربية لبدء مهمته في قيادة تدريبات الفريق الأول استعدادًا لعودة النشاط الكروي والرياضي خلال الأيام المقبلة

.

وقام مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر بتوفير طائرة خاصة للمدرب من اجل عودته إلى المملكة لقيادة تدريبات

الفريق، بعد قرار عودة بطولة الدوري يوم 4 أغسطس المقبل .

ويستعد الوحدة لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير , والذي تبقى منه 8 جولات, ومن المقرر أن تستكمل بدء من 4 أغسطس المقبل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الوحدة السعودي يصل المملكة لقيادة تدريبات الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا