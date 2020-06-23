المقاولون يجري مسحة كورونا الثانية يوم السبت المقبل

يجري لاعبو المقاولون العرب، المسحة الثانية من فيروس كورونا المستجد يوم السبت المقبل. وكان لاعبو المقاولون أجروا مسحة كورونا الأولى أمس الاثنين، بمقر النادي. بمقر النادي. يأتي ذلك بالاتفاق مع اللجنة الطبية المكلفة من اتحاد الكرة، استعدادًا لعودة الدوري الممتاز لكرة القدم المرتقبة بعد توقف طويل، اثر تفشي لكرة القدم المرتقبة بعد توقف طويل، اثر تفشي فيروس كورونا المستجد ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

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