بعد قرار رئيس الوزراء.. اجتماع عاجل في الأهلي

بدأ منذ قليل اجتماع عاجل لمجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل بحث العديد من الملفات عقب القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء المصري اليوم.

وقاد رئيس الاهلي محمود الخطيب الاجتماع مع أعضاء المجلس عبر خاصية الفيديو “كونفرانس”، لمناقشة بعض الملفات الهامة.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، حزمة من القرارات الجديدة من أجل التعايش مع “فيروس كورونا“.

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وقررت الحكومة فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من السبت المقبل، مع التأكيد على استئناف منافسات جميع الاتحادات الرياضية على رأسها الدوري المصري الممتاز.

وتناقش إدارة الاهلي خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة، تنفيذا لتعليمات اللجنة الطبية برئاسة الوزراء والخاصة بالإجراءات الاحترازية، استعدادا لعودة الحياة إلى النادي.

ويبدأ فريق الكرة بالأهلي تدريباته الجماهير بداية من غدا الأربعاء، بعد ثبوت سلبية العينات الخاصة بـ”مسحة كورونا” لجميع اللاعبين.

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