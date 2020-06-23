صدمة قوية في مانشستر سيتي بسبب مدة غياب أجويرو

صدم والد نجم مانشستر سيتى الإنجليزى، سيرجيو أجويرو، جماهير الفريق بعد أن ألمح إلى أن موسم نجله قد ينتهى بعدما أكد أنه سيخضع لعملية جراحية فى برشلونة بعد إصابته فى مباراة بيرنلى أمس الأثنين، في ختام مباريات الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وغادر المهاجم الأرجنتيني الملعب بعد شكوى من آلالام في ركبته قبل نهاية الشوط الأول، وهو ما دفع المدير الفنى لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا إلى استبداله، حيث أكد المدرب الإسباني عقب اللقاء، أن الإصابة تبدو غير مطمئنة.

وقال والد أجويرو، ليونيل ديل كاستيلو، فى تصريحات لصحيفة الماركا الإسبانية، إن إصابة الركبة التى يعانى منها نجله ليست بسبب مباراة الأمس، لكنها مستمرة منذ فترة، وقد يخضع لعملية جراحية يوم الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير، وهو ما يعنى انتهاء موسم النجم الأرجنتيني.

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وكان المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا عبر عن مخاوفه من إصابة أجويرو قائلاً: “لقد اشتكى من آلام في ركبته، سبق وعانى منها خلال الشهر الماضي، سنرى ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية، أنا لست طبيبا، لكنه لا يبدو جيدًا”.

وقال نادي مانشستر سيتى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إصابة أجويرو لا تبدو جيدة، شعر بشيء ما في ركبته.. سنرى غدًا، سنتعرف على ما لديه، لديه بعض الآلام في ركبته.. قال الطبيب إنه سيجري اختبارا آخر غدا، لكن الأمر لا يبدو جيدا”.

وسحق مانشستر سيتى ضيفه بيرنلى بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين على ملعب الاتحاد، فى ختام منافسات الجولة 30 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

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