وزير الرياضة يُنهي الجدل ويؤكد استئناف الدوري المصري

أنهى وزير الرياضة أشرف صبحي، الجدل الدائر حول مستقبل بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب عدم وضوح الرؤية خلال الفترة الأخيرة.

وقال أشرف صبحي في بيان أصدرته وزارة الرياضة اليوم، أنه سيتم استئناف جميع المسابقات في كل الاتحادات الرياضية.

وشدد وزير الرياضة في تصريحاته حسب البيان على عدم الغاء أي مسابقة بما في ذلك بطولة الدوري المصري الممتاز.

وطالب وزير الرياضة اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية بالقيام بإعمال شئونها نحو تنفيذ القرارات الخاصة باستئناف جميع المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب.

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وترفض بعض الأندية استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي مقدمتها الزمالك، الذي طالب رئيسه مرتضى منصور الغاء النسخة الحالية دون تحديد بطل، رافضًا إجراء مسحة “كورونا” للاعبي فريقه.

وكان أشرف صبحي قد أعلن في وقت سابق عودة النشاط الرياضي بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

وتوقف الدوري المصري الممتاز منذ منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، ويستعد الاتحاد المصري لكرة القدم للإعلان عن جدول المباريات المتبقية بالمسابقة بدء من الجولة التاسعة عشر.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول البطولة برصيد 49 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

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