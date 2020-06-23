تشيلسي يرصد مبلغًا ضخمًا لضم ظهير ليستر سيتي

يكثف تشيلسى الإنجليزى محاولاته لضم ظهير ليستر سيتى الأيسر بينجامين تشيلويل، خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلى إكسبريس البريطانية، فإن إدارة تشيلسى أخطرت مسؤولى ليستر سيتى بأنهم على استعداد لدفع 80 مليون جنيه إسترلينى لضم تشيلويل.

ويعتبر تشيلويل أولوية للمدرب الإنجليزي “فرانك لامبارد” في الموسم المقبل، حيث وفقًا للتقارير فإنه لا يرغب في استمرار الإسباني ماركوس ألونسو، ويطمح لتجديد التشكيلة بأسماء شابة.

ويراقب مانشستر سيتي الموقف باهتمام كبير أيضًا، تمهيداً لتقديم عرض رسمي من أجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، في حال رحيل الظهير الفرنسي بنجامين ميندي.

وسجل تشيلويل هدفين وصنع ثلاثة فى 23 مباراة بالدورى الإنجليزى الممتاز مع ليستر هذا الموسم حتى الآن.

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