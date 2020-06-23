رئيس رين ردًا على اهتمام ريال مدريد: حسمنا مصير كامافينجا وانتهى الأمر

ارتبط موهبة فرنسا القادمة “إدواردو كامافينجا” ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة، حيث تقدم أداءه مع رين في الدوري الفرنسي مع رين من مستوى إلى مستوى أعلى، ولكن الصفقة مهددة بالتأجيل.

وأعلن رئيس النادي الفرنسي “نيكولا هولفيك” أن لاعب الوسط سيبقى مع النادي من أجل موسم 2020/20، مع عدم اليقين المحيط بالجانب المالي للعبة، يبدو أن أفضل سيناريو للاعب هو البقاء في مكانه ومواصلة التطور، وهذه هي وجهة نظر إدارة رين.

وصرح هولفيك لوسائل الإعلام قائلاً “لقد اتفقنا مع إدواردو على أنه سيبقى معنا الموسم المقبل، إنه لاعب ذكي ويعرف أين سيتم تقديم خدماته الرياضية في الوقت الحالي”.

ثم أضاف “وبغض النظر عن ذلك، لم نتلقى أي عروض رسمية من أجله، سواء من قبل ريال مدريد أو من أي فريق آخر، وأستطيع التأكيد على بقاء اللاعب لموسم آخر”.

بعد أن لعب 22 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا، كان كامافينجا محوريًا تمامًا في النادي الفرنسي، الذي احتل المركز الثالث عندما تم إنهاء الموسم في نهاية مايو، حيث شارك في تأهل رين إلى دوري الأبطال في 2020/21، وهي بطولة يحب لاعب بعمر السابعة عشر الظهور بها.

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